Frontale a Torrile, tre feriti al Pronto Soccorso

Terribile scontro nei pressi dell'area di servizio sulla Tangenziale di San Polo di Torrile. Due auto si sono scontrate ma, fortunatamente, il bilancio non è stato conseguente allo scontro. Tre persone sono rimaste ferite lievemente e sono state trasportate all'Ospedale per le cure del caso. Sul posto tre ambulanze del 118, i vidimo del fuoco e la Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso.