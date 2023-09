Scontro tra auto e moto a Traversetolo: motociclista grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 17 settembre in piazza Fanfulla a Traversetolo. Verso le ore 15, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica. Dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il motociclista avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.