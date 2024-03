Si scontra con un'auto: ciclista in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 29 marzo lungo via d'Azeglio, nel cuore del quartiere Oltretorrente. Erano da poco passate le ore 14.45 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Ad avere la peggio il ciclista, che ha riportato traumi in varie parti del corpo dopo la caduta. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre agli agenti della polizia locale. Secondo le prime informazioni le condizioni del ciclista, che è stato trasportato in ospedale, non sarebbero gravi.

