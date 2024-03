Tamponamento in via Emilia: lunghe code

Un tamponamento che ha coinvolto più veicoli si è verificato nel pomeriggio di lunedì 25 marzo, verso le ore 17, lungo la via Emilia, all'altezza della località di Parola. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe provocato feriti gravi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge ed hanno gestito il traffico in zona. In conseguenza dello scontro si sono verificate lunghe code lungo la via Emilia, tra Fidenza e Parma.