Paura in via Imbriani, scontro tra auto e bici: ciclista grave al Maggiore

Momenti di paura poco dopo la mezzanotte tra lunedì 18 e martedì 19 settembre in strada Imbriani a Parma, nel quartiere Oltretorrente. Per cause in corso di accertamento un'auto ha urtato una bicicletta: in conseguenza dell'impatto il ciclista è stato sbalzato sull'asfalto ed ha riportato ferite e traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che lo hanno medicato e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e non si trova in pericolo di vita.