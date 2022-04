Scontro tra due auto, entrambi i conducenti sono ubriachi: denuncia e ritiro della patente

Sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in via Langhirano a Parma, sono scesi dai rispettivi veicoli ed hanno avviato un'animata discussione sulla dinamica dello scontro. I conducenti delle due auto, entrambi ubriachi con il tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge, sono stati identificati e denunciati dagli agenti della polizia locale, arrivati sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge.

L'episodio si è verificato nella tarda serata di venerdì, verso le ore 23.30 in via Langhirano, vicino a via Torrente Bratica. Dopo i rilievi gli agenti hanno ritirato la patente ad entrambi i conducenti. Per loro è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebrezza.