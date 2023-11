Paura in via Montanara: auto finisce contro un palo della luce

Paura nel tardo pomeriggio di giovedì 30 novembre in via Montanara a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita contro un palo della luce mentre stava percorrendo la strada nei pressi di una rotonda. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Fortunatamente il conducente avrebbe riportato solo ferite lievi.