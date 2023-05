Scontro tra due scooter in via Muratori, due minorenni feriti seriamente: uno è gravissimo

Gravissimo incidente stradale nella serata di domenica 7 maggio in via Muratori, nella zona di via Sidoli, poco prima delle ore 23. Due scooter, a bordo dei quali viaggiavano due minorenni, si sono scontrati. Entrambi i ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto ed hanno riportato ferite serie.

L'allarme è scattato di subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. I due minorenni sono stati medicati sul posto e poi trasportati d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Per uno dei due, quello che ha riportato le ferite più gravi, è stato disposto il trasferimento immediato del reparto di Rianimazione.

Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero critiche. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro che, per ora, non è chiara. Gli approfondimenti consentiranno di capire perchè i due si trovassero in quel punto e le motivazioni dello scontro tra i veicoli a due ruote. In via Muratori c'è anche un'area dedicata al parcheggio.

IN AGGIORNAMENTO