Scontro auto-bici in via Sassari: ciclista grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella tarda serata di domenica 9 ottobre a Parma, all'incrocio tra via Sassari e Via Cagliari, nel quartiere San Leonardo. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Il ciclista è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la poliza locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.