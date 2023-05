Paura all'alba in via Spezia, auto contro un muretto: ferito in ospedale

E' finito con la sua auto contro un muretto, nella zona della rotonda di via Spezia, poco prima dell'ingresso in tangenziale. L'episodio è avvenuto poco dopo le sei della mattinata di mercoledì 24 maggio a Parma. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi ma sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. In seguito all'incidente infatti, si sono registrati alcuni disagi alla circolazione anche all'interno della tangenziale Nord. Fortunatamente il conducente avrebbe riportato solo ferite lievi. E' stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti medici.