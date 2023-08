Via Traversetolo, auto esce di strada e si ribalta: 21enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale lungo via Traversetolo, tra Piazza di Montechiarugolo (nei pressi di Basilicanova) e Marano poco prima delle ore 14.15 di oggi, lunedì 7 agosto. Per cause in corso di accertamento un giovane, che era alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada e si è ribaltato. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori dell'ambulanza e dell'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo.

Il 21enne è stato medicato e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo e ferite di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Parma e la polizia locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.

IN AGGIORNAMENTO