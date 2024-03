Dramma sfiorato oggi a Salsomaggiore. Un pedone è stato infatti investito stamattina da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Matteotti.

Il ferito è stato portato al pronto soccorso di Fidenza. Per lui traumi di media gravità. Sull'incidente stanno indagando le forze dell'ordine, nel tentativo di ricostruire cause e dinamica.