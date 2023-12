Incidente stamattina a San Michele Tiorre intorno alle 8,30: un pedone è stato investito da un'auto in via Alighieri, la strada che porta a Pilastro, all'altezza del vivaio. Il ferito è stato trasportato in ospedale per accertarne le condizioni di salute.

Sul posto Parmasoccorso e la polizia locale per i rilievi e verificare la dinamica dell'incidente.