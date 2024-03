Perde il controllo della moto e cade rovinosamente sull'asfalto

Incidente in tangenziale Nord, tra le uscite di San Leonardo e Via Venezia. Nel primo pomeriggio di oggi, un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo cadendo rovinosamente sull'asfalto e procurandosi ferite di media gravità. Sul posto sono giunti i soccorsi, con gli uomini del 118 che hanno prestato aiuto al centauro, trasportato in Pronto Soccorso.