Scontro auto-bici in via Po: un ferito

Sono giorni complicati per la viabilità nel parmense. La lunga scia di incidenti stradali che ha coinvolto diversi utenti tra pedoni e ciclisti non accenna a diminuire. L'ultimo episodio in ordine di tempo è stato registrato nel primo pomeriggio di mercoledì, 6 marzo, e ha riguardato un uomo di 78 anni in sella alla sua bicicletta. Questa volta non ci sono state conseguenze tragiche dopo lo scontro. L'impatto con l'auto non ha avuto conseguenze importanti. La dinamica non è chiara, al lavoro ci sono gli inquirenti chiamati a chiarire le cause che hanno portato allo scontro. Il 78enne ha riportato ferite lievi.