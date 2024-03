Scontro auto-moto sull’Appennino: 58enne in Rianimazione a Parma

Scontro auto-moto stamattina sull'Appennino reggiano: alle 9, lungo la Sp19, all’altezza di via Casteldaldo nel comune di Carpineti si sono scontrati una Citröen e una Ducati vicino a un incrocio. Il motociclista, un 58enne di Casalgrande, è stato trasportato d’urgenza con l'elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma. Ora si trova ricoverato in Rianimazione.

Ferita anche la conducente dell'auto, una 19enne reggiana, estratta dalle lamiere dell'abitacolo dai vigili del fuoco. La ragazza è stata portata in ambulanza a Reggio Emilia.