Scontro tra auto a Busseto e Soragna: quattro vetture coinvolte e un ferito

Quattro auto coinvolte e un ferito. È questo il bilancio di due incidenti avvenuti rispettivamente a Busseto, in via Musini, e a Soragna lungo la sp 11.

Il primo, tra due auto, senza feriti, mentre il secondo sempre fra due auto ha causato il ferimento di uno dei conducenti, trasportato per accertamenti all'ospedale di Vaio. Su entrambi gli incidenti è intervenuta la polizia locale di Busseto e Soragna.