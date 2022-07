Tragedia in A15: scontro tra due auto, poi divorate dalle fiamme. Un morto e un ferito

Un morto, l'autostrada che diventa un inferno di fuoco, due auto che si trasformano in un rogo mortale. E un tratto di Autocisa che diventa una traiettoria mortale in un pomeriggio di mezza estate.

Tragico incidente oggi pomeriggio, 19 luglio, sulla A15 tra Borgotaro e Fornovo, al chilometro 31. Due auto si sono scontrate ed entrambe sono state divorate dalle fiamme, in un incidente che si è verificato 8 chilometri prima dell'uscita di Fornovo, provocando un decesso e un ferito, portato in ospedale per accertamenti.

Stando a una prima rapida ricostruzione dei fatti, uno degli automobilisti alla guida di una delle auto coinvolte è morto carbonizzato, mentre l'altro si pensava fosse riuscito a scendere dalla vettura giusto in tempo per mettersi in salvo. Non è andata così: col passare delle ore le notizie hanno assunto la proporzione della tragedia. Un conducente, secondo fonti di polizia, è deceduto.

Solo ipotesi, al momento, sulla dinamica: pare che una delle due auto abbia sbandato in curva andando a sbattere contro la cuspide della segnaletica, mettendosi di traverso sulla carreggiata e venendo poco dopo centrata da un'altra vettura che sopraggiungeva. Entrambe hanno poi preso fuoco. Nulla da fare per entrambi gli automobilisti.

I mezzi del 118 non sono riusciti ad arrivare sul posto per parecchi minuti per via del traffico bloccato e del caos che si è creato a causa dell'incidente. Solo l'elisoccorso di Pavullo è riuscito a raggiungere il luogo della tragedia, poi raggiunto dagli agenti della polizia stradale. Autostrada chiusa tra Borgotaro e Fornovo in direzione Parma.

IN AGGIORNAMENTO