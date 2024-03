Via Cremonese, incidente tra auto e camion: tre feriti in condizioni gravi

Nel pomeriggio di mercoledì, 6 marzo, poco dopo le 17, un'auto e un camion si sono scontrati. L'incidente è avvenuto in via Cremonese, alla periferia di Parma, sulla strada per Fognano. L'auto è finita fuori strada e si è ribaltato. Sul posto sono giunti il personale del 118, assieme agli agenti della polizia locale, intervenuta per i rilievi del caso. Presente anche una squadra di vigili del fuoco, intervenuta per favorire le manovre di estrazione di tre persone dai veicoli, oltre che per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Tre persone sono state trasportate al Pronto Soccorso di Parma in gravi condizioni.