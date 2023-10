Via dei Mille, scontro tra auto e bici: un ferito al Pronto Soccorso

Incidente in via dei Mille, all'altezza della farmacia comunale. Poco dopo le 8:00, una bici e un'auto si sono scontrate, con le maggiori conseguenze riportate dal ciclista. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, al lavoro per chiarire le cause che hanno portato allo scontro. L'uomo in sella alla due ruote è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma con ferite di media gravità. Sul posto i sanitari del 118.