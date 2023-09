Via Duca Alessandro, si ribalta con l'auto: illeso

Spettacolare incidente in via Duca Alessandro. Poco dopo le 15, un'auto è andata a sbattere contro dei veicoli in sosta e si è ribaltata sull'asfalto. Sulle cause che hanno determinato l'incidente, senza nessun ferito, sta indagando la Polizia Municipale che è accorsa sul posto per i rilievi del caso e per riportare alla normalità la viabilità che, intanto, aveva subito comprensibili rallentamenti.