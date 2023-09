È stato investito un pedone in via Langhirano, poco dopo le 18:30. Sulle cause dell'incidente stanno indagando le forze dell'ordine, impegnate a ricostruire la dinamica. L'uomo, investita da un'auto, è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dopo aver riportato ferite di media gravità.