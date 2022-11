Viale Europa, auto esce di strada e finisce su un mezzo parcheggiato: ferito un 24enne positivo all'etilometro

Schianto in viale Europa stanotte poco dopo l'una. Il bilancio è di un ferito. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, l'automedica e un'ambulanza del 118 che ha trasportato un ferito al Pronto soccorso del Maggiore. I traumi riportati sono stati giudicati di media gravità.

I carabinieri della Radiomobile di Parma, poco prima delle tre di notte, sono intervenuti sul luogo dell'incidente, dove la vettura è uscita di strada, terminando la corsa su un’altra auto parcheggiata nel piazzale antistante le piscine.

Durante i rilievi i carabinieri hanno riscontrato la positività all’etilometro del conducente del veicolo che ha provocato il sinistro, un italiano 24enne, con un tasso pari a 2.47 g/l, punito con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi ad un anno. Nel caso in questione tali sanzioni saranno raddoppiate e la patente di guida revocata, avendo il conducente in stato di ebbrezza provocato anche un incidente stradale, mentre subiranno un ulteriore aumento (da un terzo alla metà) in quanto il reato è avvenuto di notte.

Gli stessi militari sono intervenuti poco dopo, in via Emilio Lepido dove due vetture si sono tamponate fra loro. I carabinieri, dopo i rilievi e soccorsi del caso, hanno accertato lo stato di ebbrezza di uno dei due conducenti con tasso pari a 1.06 g/l, un moldavo 37enne, denunciato conseguentemente in stato di libertà.