Incidente in serata a Parma. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento in via Torelli (angolo via Anna Frank). Le due auto hanno impattato frontalmente e lo scontro è stato violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Illeso il conducente di un mezzo, mentre l'altro automobilista ha riportato ferite lievi.