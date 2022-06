Infastidisce una donna al Parco Ducale: 28enne fermato e ispezionato, aveva droga addosso

Parco Ducale passato al setaccio dalla polizia. E' stato suddiviso in aree e ciascuna pattuglia ha avuto assegnato un compito ben preciso. Sono stati controllati tutti gli accessi e all’interno del parco si è proceduto alla verifica dei sospetti. In tutto sono state controllate 63 persone. Durante i controlli, la Sala operativa ha inviato una Volante all’ingresso lato Ponte Verdi, a seguito della segnalazione di una giovane che riferiva di aver avuto un diverbio con un uomo.

Sul posto si prendevano contatti con la richiedente dell’intervento, una donna che mentre passeggiava da sola nel Parco Ducale notava un soggetto straniero che la osservava con insistenza. Nel manifestare il suo disappunto, nasceva un diverbio tra i due, senza che la discussione passasse alle vie di fatto. Tuttavia la donna aggiungeva di aver notato l'uomo mentre entrava in un condominio sito in strada dei Farnese. Gli Agenti si portavano quindi nel luogo segnalato e, proprio all'ingresso del condominio, notavano l'uomo descritto intento a fumare uno spinello ed alla vista degli scriventi riferiva di essere un saltuario assuntore di hashish e di avere con sé un'altra parte di sostanza nella propria tasca. La donna, a distanza, con un cenno della testa, confermava che l'uomo controllato era proprio quello con cui in precedenza aveva avuto il diverbio. Veniva quindi controllato e gli veniva sequestrata sostanza stupefacente del peso complessivo di 1,15 grammi. Il pakistano di 28 anni è stato segnalato come assuntore.