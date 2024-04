L'ingegnere sopravvissuto alla strage di Suviana ricoverato a Parma

'Cosa posso dirvi. Stefano ha ustioni in tutto il corpo. Non ha lesioni interne e questo può essere positivo, ma per ovvi motivi i medici non possono ancora esprimersi. Non ci resta che pregare e attendere. La speranza di tutti noi è che possa farcela''. Così al 'Gazzettino' Chiara Badin, la moglie dell'ingegnere Stefano Bellabona, 55 anni di Noventa Padovana, rimasto ferito nell'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi, nel bolognese, e ricoverato nell'ospedale di Parma.

''Mio marito era a Bologna già da qualche giorno, è un professionista, non riesco ancora a capire cosa possa essere accaduto. Prego per lui, ma anche per chi non ce l'ha fatta e soprattutto per le persone che ancora risultano disperse''.

Bellabona è consigliere delegato dell'azienda di famiglia ImpelSystem di Noventa Padovana, tra le aziende impegnate nel collaudo della centrale idroelettrica.