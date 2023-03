Ingoia 37 ovuli contenenti eroina, coca e crack: arrestato pusher in via Trento

Pur di sfuggire all’arresto, un 32enne nigeriano già noto alle forze dell'ordine, ha ingoiato 37 ovuli di stupefacente (eroina, crack e cocaina) per un peso di quasi 27 grammi. Non appena ha visto una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Parma Oltretorrente avvicinarsi a lui durante un controllo all’interno di un bar in Via Trento, ha ingoiato la droga. I Carabinieri si sono avvicinati a lui dopo aver notato un grosso rigonfiamento della guancia. Appena fiutato il pericolo, ha ingerito la droga. Accompagnato al pronto soccorso dello Ospedale di Parma, poco dopo, grazie all’intervento dei sanitari è stato possibile recuperare gli ovuli che aveva ingerito e la sostanza in essi contenuta è stata sequestrata. Dai primi accertamenti con il narcotest è stato possibile stabilire che si tratta di sostanza stupefacente di diverso tipo. Il 32enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, a disposizione Autorità Giudiziaria.