Insulta i medici e gli altri pazienti del centro Santi durante il pranzo: 20enne denunciato

Ha aggredito verbalmente gli altri ospiti del Centro Santi, la residenza sanitaria di via Vasari, polemizzando per circa un'ora per questioni relative al pranzo. Un giovane 20enne di origine brasiliana è stato identificato e denunciato dai poliziotti per interruzione di pubblico servizio. Il ragazzo, con precedenti per reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale, era gravato dalla misura dell'avviso orale, emesso dal Questore di Parma.

L'episodio si è verificato ieri, giovedì 21 aprile, verso l'ora di pranzo. Gli agenti delle volanti si sono recati sul posto dopo la chiamata da parte dei responsabili della struttura. Il 20enne si trovava nella sala di ingresso dal lato di via Reggio: stava discutendo con i medici e i dipendenti della struttura.

Secondo quanto riferito dai medici della struttura sanitaria, il giovane, frequentatore del centro, identificato per un 20enne nato in Brasile, si era alterato manifestando aggressività verbale verso i presenti e polemizzando su questioni inerenti il pranzo. A quel punto i medici e i responsabili della struttura hanno provato a tranquillizzarlo senza tuttavia riuscire nell’intento, e dopo circa un'ora, hanno deciso di chiamare la polizia.

All’arrivo delle Volanti l’uomo, senza documenti al seguito, è stato accompagnato in Questura. Il cittadino brasiliano essere gravato dalla misura di prevenzione dell'avviso orale emessa dal Questore di Parma. Il giovane aveva anche diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, reati contro la persona e reati di interruzione di pubblico servizio. Il suo permesso di soggiorno era scaduto nel novembre del 2020: per questo motivo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per verificare la presenza dei presupposti necessari per l’adozione di misure a suo carico.