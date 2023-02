Ladri delle cantine in azione al Montanara: blitz da via Raimondi a via Preti

E' allarme nel quartiere Montanara per alcuni incursioni notturne, che sarebbero avvenute dei giorni scorsi, all'interno delle cantine di diversi condomini della zona. Secondo le prime informazioni infatti episodi di questo tipo si sarebbero verificati in via Raimondi, in via Preti e in via Montanara, tutte nel giro degli ultimi quattro giorni, nel corso dello scorso fine settimana.

I vari blitz sarebbero stati messi a segno lungo la fascia oraria serale. I residenti avrebbero infatti trovato le cantine aperte con i lucchetti tranciati la mattina dopo le incursioni. Gli episodi sono in corso di approfondimento da parte delle forze dell'ordine, che stanno portando avanti le indagini per arrivare all'identificazione dei responsabili, che avrebbero agito con le stesse modalità in tutti gli episodi.