Latitante tunisino 18enne si nasconde nel ripostiglio di una casa vicino alla stazione: scovato dai poliziotti

Nel corso di alcuni controlli i poliziotti si sono recati in zona stazione per verificare la presenza all’interno di un’abitazione attigua alla ferrovia di un soggetto 18enne di origine tunisina, latitante in quanto con a suo cario un’ordinanza di custodia cautelare, e privo di documenti. I poliziotti giunti sul posto hanno identificato i genitori i quali in maniera molto elusiva hanno riferito che il figlio era partito per la Francia. I poliziotti, effettuato il controllo all’interno dell’immobile, hanno trovato nascosto all’interno del ripostiglio posto al secondo piano della casa un ragazzo che ha subito riferito di essere la persona ricercata e di essere privo di documenti.

Alla luce dei fatti il soggetto è stato accompagnato in Questura per essere sottoposto agli accertamenti di rito.

Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici dal personale della Polizia Scientifica è stato identificato per un 18enne pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio. Da accertamenti in banca dati è emerso che lo stesso era gravato da un provvedimento di rintraccio emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, finalizzato all’ordine di esecuzione per la carcerazione dovendo espiare una pena di quattro anni.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’A.G., è stato accompagnato presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bologna.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio volti ad assicurare una costante presenza sul territorio della Polizia di Stato ed aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini, nella giornata di giovedì, sono stati effettuati in città, servizi straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia nonché da due equipaggi del Nucleo Commercio della Polizia Locale, Sono stati predisposti inoltre posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla città, concentrando l’ attenzione soprattutto in zona Oltretorrente e zona San Leonardo.

La capillare attività di controllo, coordinata da un Funzionario della Questura, si è concentrata soprattutto presso Piazzale Picelli, Via Imbriani, Piazzale Bertozzi, Borgo Parente, Borgo Paglia, via Costituente, ove gli operatori coinvolti hanno identificato e sottoposto a controllo 79 soggetti e 32 veicoli.

Nell’ambito di tale attività, al fine di verificarne la regolarità e, quindi, il rispetto della normativa vigente, sono stati altresì sottoposti a controlli amministrativi da parte di personale della Divisione Polizia Amministrativa e della Polizia Locale Sezione Commercio, alcuni negozi etnici di piazzale Bertozzi, preventivamente individuati anche sulla base di segnalazioni provenienti dalla cittadinanza.

I negozi controllati sono risultati, all’esito di un primo esame, in regola, benché la loro situazione verrà ulteriormente esaminata da parte degli Uffici competenti.