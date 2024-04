Gli insulti e poi la lite: violenza in un bar di Salsomaggiore, gravissima una persona

Gli insulti, poi la lite, infine il ricovero all'ospedale di Fidenza in condizioni gravissime. Dramma della follia a Salsomaggiore, dove ieri sera in un bar un uomo è rimasto ferito intorno alle 23,20.

L'episodio di violenza si è verificato in viale Berenini. Sul posto i mezzi del 118, che hanno trasportato la persona ferita all'ospedale di Fidenza in codice 3. Sono immediatamente scattate le indagini da parte dei carabinieri di Salsomaggiore, che in queste ore stanno cercando di ricostruire l'accaduto, verificando cosa effettivamente sia successo. Si stanno ascoltando testimonianze, visionando immagini video delle telecamere presenti nella zona, mentre al momento tutto quello che si è riusciti a sapere è che, appunto, la lite violenta sfociata nel ferimento di una persona, ora ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Fidenza, possa essere scaturita per futili motivi. Ma le ipotesi sono al vaglio.