Lo strano caso del camion rubato a Parma e parcheggiato in Brianza

Un camion, appartenente a una ditta con sede a Parma, è stato rubato e parcheggiato in strada, in Brianza. Il proprietario è stato informato a seguito del furto denunciato l'1 febbraio presso la stazione dei carabinieri di Concorezzo. Ed è stata proprio la sanzione visibile comminata qualche giorno prima e senza seguito a insospettire gli agenti che giovedì sono passati di nuovo davanti a quel semirimorchio. E hanno effettuato alcuni accertamenti.

I fatti sono avvenuti a Brugherio dove una pattuglia passando da via Talamoni ha notato un semirimorchio in sosta sganciato dalla motrice. Sullo stesso era presente una sanzione per sosta precedente sempre redatta da personale del comando. E il fatto che il mezzo fosse ancora lì ha insospettito gli agenti. A seguito di un controllo è emerso che era stato rubato. E il furto denunciato a l'1 febbraio presso la stazione dei carabinieri di Concorezzo. Il proprietario, una ditta con sede a Parma, è stato informato e il semirimorchio è stato riconsegnato a un dipendente incaricato del ritiro.