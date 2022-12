Ha un malore mentre è in auto lungo l'autostrada A1: muore 75enne

Tragedia nella mattinata di domenica 4 dicembre lungo l'autostrada A1, in corrispondenza del chilometro 98 Sud all'altezza di Fontanellato. Un uomo di 75 anni ha avuto un malore mentre si trovava a bordo di un'auto che stava percorrendo la strada. L'allarme è scattato prima di mezzogiorno: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza infermieristica di Fidenza e l'elisoccorso da Parma. Per il 75enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.