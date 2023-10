Malore per un'escursionista sul Monte Molinatico

Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro nella giornata odierna. Il primo intervento si è svolto in mattinata: i volontari del Soccorso Alpino sono stati attivati dalla centrale operativa del 118 per un cacciatore ferito da un cinghiale. Il fatto è avvenuto in località boschiva a Pozzuolo. Per l'evacuazione del quarantatreenne (residente in provincia di Parma), ferito ad un arto inferiore, è stato attivato EliPavullo. I volontari della stazione monte Orsaro dopo aver imbarellato il parmense lo hanno trasportato per un centinaio di metri all'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma.

Nel pomeriggio invece è intervenuta la squadra territoriale di Borgotaro per soccorrere una signora brianzola di 77 anni che ha accusato un malore mentre era in gita con altri escursionisti. L'evento si è verificato nella zona del lago Martino sul monte Molinatico (Borgotaro). Per l'evacuazione è intervenuto EliPavullo che ha sbarcato tramite verricello il Tecnico di Elisoccorso e il personale sanitario. La donna è stata imbarellata dagli operatori presenti ed è stata verricellata a bordo dell'elicottero per essere trasportata in ospedale e ricevere le cure del caso. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco.