Maltempo, prolungata l'allerta arancione per le piene dei fiumi

E’ stata aggiornata dalle ore 12 di oggi l’Allerta per la giornata odierna, in considerazione delle nuove previsioni meteo e dei monitoraggi delle piene in corso. Sono previste ancora piogge diffuse nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio, di elevata intensità sul settore occidentale della regione, moderate sulla parte centrale e deboli sul settore orientale. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso a quote superiori 1500/1800 metri.

Le piogge stanno alimentando le piene di tutti i corsi d’acqua dell’Emilia centro-occidentale, con allagamento delle aree golenali ed interessamento degli argini nei tratti vallivi di Arda, Parma, Enza, Secchia e Reno, dove si prevedono nelle prossime ore superamenti della soglia 2.

Fino alla mezzanotte di oggi l’Allerta è Arancione per criticità idraulica nei tratti vallivi dei corsi d’acqua emiliani e sulla collina e montagna del Bolognese; è Gialla per i tratti montani e di collina dei corsi d’acqua delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Confermata l’Allerta Arancione per criticità idrogeologica sulle zone di crinale emiliane, da Piacenza a Bologna (è invece Gialla nelle aree collinari corrispondenti). Saranno infatti possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone di crinale centro-occidentale.

L’Allerta emessa considera anche la giornata di domani, 28 febbraio, con una previsione di complessiva moderazione dei fenomeni e dei livelli dell’Allerta. Sul fronte meteo, si preannuncia una ripresa delle precipitazioni nella seconda parte della giornata, con quantitativi più contenuti. Continueranno a venire alimentate le propagazioni delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con allagamenti delle aree golenali ed interessamento degli argini. Saranno ancora possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti nel settore montano e collinare centro-occidentale.

Nelle successive 48 ore, la tendenza è all’attenuazione dei fenomeni meteo.