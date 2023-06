Choc all'ospedale di Vaio: 21enne marocchino aggredisce infermieri, medici, pazienti e carabinieri. Poi viene arrestato

I carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno arrestato in flagranza del reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale un marocchino di 21 anni, residente a Parma, con precedenti di polizia.

In particolare i carabinieri sono intervenuti all’interno dell’ospedale Vaio di Fidenza, dove il 21enne, trasportato poiché in stato di agitazione psicofisica da abuso di alcol e stupefacenti, ha iniziato senza alcun motivo ad aggredire il personale sanitario creando disordine nella zona d’accesso e di attesa del pronto soccorso.

I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno notato il 21enne, tentando di approcciarlo in maniera tranquilla invitandolo a calmarsi. Lo straniero, però, improvvisamente e senza alcun motivo si è invece scagliato anche contro di loro, tentando ripetutamente di colpirli con pugni e calci. I carabinieri hanno immobilizzato il soggetto e portatolo in sicurezza in caserma hanno ricostruito l’accaduto, sentendo i numerosi testimoni.

Nello specifico il marocchino è stato trasportato in Ospedale in autoambulanza per le sue condizioni di intossicazione ad alcol e droga, ma una volta giunto al pronto soccorso, ha rifiutato le cure assumendo un atteggiamento estremamente violento ed aggressivo: ha iniziato a creato scompiglio e paura fra i sanitari e le persone in attesa di cure mediche colpendo con violenza, senza alcun motivo, qualsiasi cosa capitasse a tiro: suppellettili, arredi e attrezzature sanitarie, arrivando persino ad aggredire fisicamente un connazionale in attesa al triage. Sottoposto a verifiche sanitarie, si è accertati che lo stato di aggressività del soggetto era da ricondurre al recente abuso di alcol e cocaina e considerati i suoi numerosi precedenti di polizia per episodi di violenza, la gravità del fatto e il pericolo creato in una struttura sanitaria, lo stesso è stato arrestato.