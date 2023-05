Maxi incendio a Fidenza: quel che resta dopo il rogo

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio sviluppatosi ieri, 27 maggio, nel quartiere La Bionda a Fidenza. Nelle operazioni di contenimento sono state coinvolte numerose squadre del Comando dei vigili del fuoco, provenienti da Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Bologna, e mezzi speciali quali autobotti kilolitriche e mezzi antincendio aeroportuali. Attualmente i vigili del fuoco proseguono l'attività tenendo sotto controllo i focolai ancora attivi.

Il vasto incendio ha colpito la Monteplast. Una fabbrica di plastica, per cause ancora in corso di accertamento, è andata in fiamme: sarebbero ingenti i danni all'azienda.

Nel frattempo, ieri è arrivata l'ordinanza a tutela dei cittadini: il provvedimento invita tutti coloro che vivono nelle aree comprese all’interno di un raggio di 1,5 km dal luogo dell’incendio a "mantenere per 24 ore chiuse le finestre, limitandone l’apertura alle necessità di aerazione degli ambienti; evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti".