Medesano, evade dai domiciliari per andare al bar: arrestato 20enne

E' evaso dagli arresti domiciliari per andare al bar con gli amici. Un 20enne di origine marocchine è stato arrestato dai carabinieri di Medesano nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 agosto. I militari, che stavano effettuando alcuni controlli in zona per verificare il rispetto delle restrizioni previste dagli arresti domiciliari, hanno colto il giovane in flagranza, all'esterno della sua abitazione. Il ragazzo, da luglio ai domiciliari per aver commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di agenti della polizia locale, non ha saputo fornire giustificazioni, se non quella che voleva raggiungere i suoi amici al bar.