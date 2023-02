Scende dall'aereo a Parma: 46enne irregolare subito rimpatriato con un volo per la Moldavia

Ieri, sabato 18 febbraio, la Polizia di Frontiera presente presso l'aeroporto Giuseppe verdi di Parma, durante i consueti controlli dei passeggeri provenienti da paesi extra Schengen, ha identificato e controllato un uomo moldavo di 46 anni che seppur fornito di passaporto moldavo era sprovvisto di visto Shenghen. In base ai controlli della Polizia inoltre l'uomo era sprovvisto di idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno, sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo di soggiorno. Per questo motivo è stato respinto alla Frontiera e non è stato fatto entrare nel territorio dello Stato e pertanto reimbarcato alle ore 09.13 sul Volo Parma Chisinau. In tutto questa settimana la polizia di frontiera ha controllato 375 persone in transito