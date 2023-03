Gira in moto senza patente ma con le tasche piene di droga: arrestato 35enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma nella serata del 17 marzo, durante l’intensificazione dei controlli per prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 35enne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, colto nella flagranza di detenzione di stupefacenti ritenuti essere destinati allo spaccio.

In particolare, verso le ore 18 una pattuglia della Sezione Radiomobile, transitando in via Venezia ha notato una moto condotta da uno straniero, identificato nel 35enne. Gli immediati controlli hanno constatato che lo stesso si era messo alla guida del veicolo senza patente. Considerati i suoi precedenti, è stato sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare sul posto, rinvenendo sulla sua persona 800 euro in banconote da piccolo taglio e una dose di hashish del peso di circa 3 grammi. I militari sono riusciti a rintracciare l’abitazione ove la persona fermata dimorava, estendendo lì la ricerca di stupefacenti.

In casa, dove abitava solo, sono stati trovati una “panetta”, di hashish da 104 grammi, 3 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,10 grammi e ulteriori 4 dosi di hashish del peso complessivo di 11,2 grammi. Considerato il palese stato di flagranza, il 35enne è stato tratto in arresto e trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Parma, in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.