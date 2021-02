Nasconde armi e droga nella sua casa di Medesano: arrestato 64enne

All'interno della sua abitazione custodiva 100 grammi di hashish, oltre ad alcuni proiettili da arma da fuoco non registrati. Un 64enne di Medesano è stato identificato ed arrestato dai carabinieri della stazione locale con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, che hanno effettuato una perquisizione all'interno della sua abitazione, hanno trovato la droga, oltre a materiale vario per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. Oltre alla droga anche alcuni proiettili per arma da fuoco: il 64enne è stato arrestato e poi messo ai domiciliari nella sua abitazione.