Nascondeva in casa un etto di droga: 38enne di Fidenza denunciato per spaccio

Deteneva un etto di hashish per questo motivo è finito nei guai un 38enne residente a Fidenza e con diversi precedenti di polizia. Sono stati i carabinieri della Stazione di Fidenza, nella mattinata di ieri, durante lo svolgimento di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, a sottoporre a controllo l’uomo che, ha manifestato subito nervosismo per essere stato fermato. I militari, hanno deciso di approfondire e sottoposto a perquisizione è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Al termine delle operazioni, il 38enne stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.