Neviano, ruba un casco da un motocross: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini hanno denunciato per furto aggravato un giovane residente nel reggiano. L’attività investigativa ha preso il via a seguito di una denuncia presentata dalla madre di una giovane ragazza di Neviano che denunciava di avere subito il furto del proprio casco. Nella specifico la giovane ha riferito che la sera precedente, mentre si trovava presso l’evento musicale “SuPer 90”, tenutosi presso il Campo Sportivo Parrocchiale di Neviano degli Arduini, le era stato rubato il casco che aveva lasciato sullo scooter, parcheggiato di fianco alla chiesa. Al termine della denuncia, i Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere posizionate in zona che, nel frattempo, avevano registrato l’intera dinamica del furto. L’autore, al fine di non farsi riconoscere, indossava una felpa, coprendosi il volto con il cappuccio. A questo punto i Carabinieri sono riusciti a identificare l’autore del furto. Il ragazzo, sentendo il fiato sul collo dei Carabinieri, si è reso conto di essere stato scoperto e ha deciso di recarsi in caserma e “confessare” la malefatta, restituendo il maltolto. L’attività investigativa è terminata con la denuncia a piede libero del giovane ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.