Noceto, preleva abusivamente la luce dalle scale di un condominio: 50enne denunciato

I carabinieri di Noceto hanno denunciato all’Autorità giudiziaria per furto di energia elettrica un 50enne di origini campane. L’intervento dei militari è stato richiesto nei giorni scorsi da una 60enne, residente in un paese vicino, la quale aveva dato in locazione circa un anno fa un appartamento a Noceto, in una palazzina che aveva ereditato insieme ai suoi fratelli, ad un 50enne di origini campane e alla sua compagna.

Negli ultimi mesi però, aveva notato che le bollette relative al contatore elettrico delle scale condominiali erano triplicate rispetto ai periodi precedenti.

All’inizio la donna aveva pensato ad un errore o ad una conseguenza degli aumenti nel settore energetico. Successivamente però, la sua attenzione è stata richiamata da un altro inquilino del palazzo, che le faceva notare un allaccio anomalo con dei cavi elettrici che partivano dal contatore della luce intestato all’appartamento del 50enne e finivano al contatore delle scale.

Per fare una prova la donna staccava il contatore e dopo pochi attimi, dall’appartamento si affacciava proprio la compagna dell’inquilino lamentando che non aveva corrente in casa. A questo punto la donna, avendo compreso la situazione, richiedeva l’intervento di una pattuglia dei carabinieri di Noceto e chiamava un elettricista per una verifica dell’allaccio. Il tecnico, alla presenza dei militari, constatava la presenza di un ponte elettrico dal contatore dell’inquilino a quello delle scale del condominio, riferendo che si trattava di un allaccio abusivo e potenzialmente pericoloso.

I militari, acquisita la dichiarazione del tecnico e formalizzata la querela della proprietaria di casa, procedevano pertanto a denunciare il 50enne per furto di corrente elettrica.