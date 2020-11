Non indossa la mascherina durante le visite ai pazienti: medico 46enne multato dai Nas

Durante le visite non indossava la mascherina. Un medico di Parma è stato controllato e sanzionato dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità che hanno effettuato alcune verifiche all'interno del suo studio medico: i militari, infatti, hanno portato a termine ispezioni igienico-sanitarie. Al termine dei controlli i carabinieri hanno sanzionato il medico 46enne: il medico, secondo la ricostruzione dei militari, durante le visite dei pazienti non indossava la mascherina. Lo studio, inoltre, non aveva la soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani e la cartellonistica con le indicazioni sui comportamenti da adottare per limitare il contagio da coronavirus. Il medico è stato multato per 400 euro.