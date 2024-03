"Non riesco a smettere, fumo crack tutti i giorni"

Il crack a Parma si trova ovunque. Lo dice a ParmaToday.it una ragazza che da 13 anni ne fa uso. Regolarmente, tutti i giorni. E che non riesce a uscire dal tunnel. "Ci ho provato, tante volte. Non sono in grado". Lisa (nome di fantasia) aveva una vita: un lavoro, un appartamento. Abitava fuori Parma, non aveva mai immaginato di finire così: prostituirsi per qualche dose. "La prendo dagli spacciatori in stazione, in piazza Garibaldi, in via Trento. Ovunque. Ai ragazzi dico: non iniziate, per nessun motivo". Una storia di fragilità, di marginalità. Che si nasconde tra le piaghe di una città apparentemente lontana da questo tipo di problematiche.