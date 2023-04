Sentono un forte odore di droga dall'auto: i carabinieri fermano un 25enne con 50 grammi di hashish

I carabinieri hanno sentito un forte odore di droga provenire dall'abitacolo di un'auto parcheggiata ed hanno deciso di controllarla. I militari del nucleo radiomobile di Fidenza hanno fermato due ragazzi nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 aprile: il veicolo era parcheggiato nel quartiere Luce di Fidenza. I due hanno manifestato segnali di nervosismo. I militari hanno sentito un forte odore di droga provenire dall'abitacolo.

Uno dei due, un giovane di 25 anni, è stato denunciato per spaccio: aveva infatti un pezzo di hashish dal peso di 50 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e un coltellino. E' probabile che lo usasse per tagliare la droga. Il giovane, residente a Sissa Trecasali, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Parma per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di oggetti atti ad offendere. Lo stupefacente, il bilancino ed il coltello sono stati posti sotto sequestro. L'altro ragazzo è risultato estraneo ai fatti.