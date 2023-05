Oltre un chilo di cocaina in auto, condannato un 40enne residente a Parma

Detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Questa l'accusa a carico di S.U.R., 32 anni, pakistano residente a Udine, che la Guardia di finanza ha arrestato lo scorso 13 aprile 2022. La condanna inflitta è di cinque anni di reclusione e 18 mila euro di multa. Ha patteggiato, invece, l'altra persona fermata con il 32enne. Si tratta di D. M., 40 anni, albanese, residente a Parma. Per lui tre anni e quattro mesi di reclusione e 12 mila euro di multa. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Udine, Mariarosa Persico.

I fatti

Erano le 15 e 30 del 13 aprile 2022 a Udine, in via Cormor Basso. In un parcheggio una pattuglia della Guardia di finanza ha notato due vetture e un gruppo di cinque persone che sembravano scambiarsi qualcosa. Nel momento in cui i militari si sono avvicinati, tutti e cinque sono scappati di corsa. Due si sono dileguati, mentre gli altri tre, il pakistano e due albanesi, sono stati bloccati. Lo stupefacente è stato trovato addosso all'acquirente insieme a mille e 410 euro. Nell’auto, in un doppio fondo di un sedile posteriore, sono stati scoperti più di 85 mila euro in contanti. Secondo le analisi, la sostanza sequestrata era composta per il 61 per cento da principio attivo. Si sarebbero potute ricavare quasi 4mila dosi.