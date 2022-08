Palanzano, fermati alla guida di auto senza revisione: automobilisti multati

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma, ed in particolare, in questo weekend, sono stati effettuati controlli approfonditi nell’ambito del

comune montano parmense di Palanzano. Il servizio predisposto ha visto impiegate tre pattuglie dell’Arma, coordinate dai militari della Stazione di Palanzano unitamente a personale della Polizia Locale dell’Unione Montana Appennino Parma Est.

Molti sono stati i controlli per assicurare sicurezza nel weekend, per la precisione sono stati fermati 33 autoveicoli, e identificate 70 persone complessive. I controlli hanno dato, in molti casi, esito negativo ma non sono mancate le sanzioni al codice della strada. In particolare, due sono stati gli automobilisti fermati e sanzionati per l’art. 80 del codice della strada; in un caso, l’automobilista circolava con veicolo già sospeso dalla circolazione stradale per mancata revisione, mentre nel secondo caso, ulteriore automobilista è stato trovato alla guida di un veicolo non sottoposto a revisione periodica. Nel primo caso, oltre alla sanzione pecuniaria, è scattato il fermo amministrativo del veicolo.

Non solo controlli alla circolazione stradale; infatti, sono stati attenzionati gruppi di giovani nei pressi di alcuni locali del paese montano ove non sono state riscontrate particolari criticità. I controlli continueranno, anche nel comprensorio montano, nei prossimi giorni per garantire sempre un maggior senso di sicurezza ai cittadini.