Sulla base di quanto previsto dal Decreto che istituisce la zona rossa, non si potranno svolgere i mercati ordinari, cioè quelli della Ghiaia ed i mercati settimanali nei vari Quartieri. Unica eccezione per i banchi alimentari e i mercati dei Produttori Agricoli che potranno svolgersi ugualmente osservando le norme in vigore rispetto alla perimetrazione e controllo degli accessi.